Scaroni: «Non siamo invincibili. Italia fuori dal Mondiale immeritatamente»

L’Italia di Roberto Mancini domani gioca contro l’Argentina per la Finalissima. A Wembley gli azzurri campioni d’Europa affrontano i vincitori della Copa America. Ecco le parole del ct Scaloni.

CONFERENZA – Alla vigilia di Italia-Argentina ha parlato il ct Scaloni. Ecco le sue parole riportate da TycSports. «L’Italia è stata immeritatamente esclusa dal Mondiale. Ora ha l’opportunità di ricominciare quasi da zero. Mancini le ha dato un’identità che non aveva anni fa. È sempre importante misurarsi con i migliori. Senesi? Era in molte preliste, nelle precedenti non è venuto perché la squadra era coperta. In questa abbiamo avuto problemi in quella posizione e lui stava facendo un buon pre-campionato. E’ un mancino alto difensore centrale con un buon piede. Spero che sfrutti questa opportunità. Lo è perché crediamo che possa contribuire a noi. L’idea è che ha minuti. L’importante è non credere di essere invincibili. È positivo che la gente pensi che siamo dei campioni e che si divertano per ciò che è stato ottenuto, ma la strada continua, non possiamo fermarci su questo. Se cadiamo, non succede nulla. Tutto è così buono che come ct devo allertare i giocatori. Che cantino “dale champion” mi sembra perfetto ed è eccitante. Che nessuno si rilassi e che continuino ad andare avanti».