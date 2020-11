Scaloni: “Valutiamo Lautaro Martinez, ma dovrebbe esserci col Paraguay”

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Le parole del CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, sulle condizioni di Lautaro Martinez in vista della gara di CONMEBOL contro il Paraguay. Il ‘Toro’ aveva avuto un problema muscolare nel riscaldamento del match con l’Atalanta

ACCIACCATO – Un’Argentina piuttosto incerottata lancia la sfida al Paraguay, nella terza giornata del raggruppamento di CONMEBOL, dopo la vittoria storica in Bolivia. In conferenza stampa, alla vigilia del match, ha parlato il CT dell’Albiceleste Lionel Scaloni: “Abbiamo avuto non pochi problemi e ancora oggi non abbiamo tutti i calciatori a disposizione. Indubbiamente è un raduno molto atipico. Uno dei momenti più difficili da quando sono su questa panchina, legato sia al numero di partite che alla fretta di giocarle. Speriamo di poter contare su tutti. Lautaro Martinez? Oggi vedremo come risponderà, ma in linea di principio sta bene. Se non dovesse farcela, abbiamo pronte altre opzioni. Lautaro Martinez sta bene. Alario sta bene, Joaquín Correa sta bene. Vedremo, se il ‘Toro’ non dovesse essere disponibile prenderemo un’altra decisione. Ma oggi crediamo che ci sarà e questo ci lascia tranquilli“.

Fonte: Tycsports.com