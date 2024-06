Scaloni: «I titolari con il Canada? Sceglierò sempre i migliori»

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato alla vigilia dell’esordio in Copa America contro il Canada. Lautaro Martinez sarà titolare? Questa è stata la sua risposta.

TITOLARI – Lautaro Martinez o Julian Alvarez, chi sarà il titolare della Copa America dell’Argentina? Il ballottaggio esiste da più di un anno, precisamente dai Mondiali in Qatar. I due giocatori si sono giocati il posto e sono stati alternati da Lionel Scaloni durante il corso del tempo. Lo stesso ct, alla vigilia dell’esordio con il Canada, ha risposto ancora alla domanda: «Sta andando tutto bene, sappiamo delle difficoltà presenti in questo torneo. Lavoriamo al meglio possibile, sarà una Copa America molto difficile come lo è stata sempre. Siamo preparati per questo. La formazione? Lautaro Martinez, Messi e Carboni hanno giocato insieme l’altro giorno, tutto verrà deciso in base alla rivale. Farò le scelte in funzione della partita che avremo davanti, sceglierò sempre i migliori per me in quel momento»