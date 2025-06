Scaloni su Lautaro Martinez: «Avrà dei giorni di riposo»

Domani l’Argentina scenderà in campo contro il Cile, precisamente alle ore ore 3 italiane nella notte tra giovedì e venerdì. Lionel Scaloni ha annunciato in conferenza stampa la decisione sulla presenza di Lautaro Martinez.

RIPOSO – La stagione di Lautaro Martinez è stata lunga, pressoché infinita. Da luglio scorso ad oggi, tra Copa America e impegni con il club, non ha mai avuto modo di riposare abbastanza per recuperare dal punto di vista fisico. L’Inter ne ha pagato le conseguenze e i numeri in campionato raccontano del calo del Toro in termini di reti segnate. Adesso le partite con la divisa nerazzurra sono finite prima dell’inizio del Mondiale per Club, ma ci sono ancora le gare con l’Argentina per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La nazionale di Lionel Scaloni è già qualificata e per questo il ct ha preso una scelta importante: «Lautaro Martinez l’ho incontrato ora prima della conferenza stampa, abbiamo parlato un minuto. Viene con noi in Cile, parte ma non è in condizione di giocare. Lo avevamo già deciso prima di sapere se fosse o meno campione della Champions League. Credo sia giusto che si sia preso questi giorni, se li è meritati. Ma farà parte del gruppo, questo è sicuro»