Scaloni, pericolo uragano a Miami: «L’Argentina partirà domani»

Giovedì sera alle ore 23 italiane l’Argentina di Lautaro Martinez giocherà contro il Venezuela. Ci potrebbero essere problemi relativi al clima in Sud America, Lionel Scaloni ne ha parlato in conferenza stampa.

MINACCIA – A Miami il pericolo uragano ha generato allerta alla popolazione, che sta evacuando la città in queste ore. L’Argentina giocherà alle ore 23 di questo giovedì contro il Venezuela a Maturin, ma dovrà passare dal suolo statunitense per farlo. Lionel Scaloni in conferenza stampa ha raccontato la giornata e spiegato le ultime novità: «Dovevamo viaggiare oggi in aereo e partire in vista della gara, però non ci è stato permesso. Dovremmo partire quindi domani se il tempo ce lo permette. Non ho altre notizie al di fuori di questa, non abbiamo altre informazioni. Non si può arrivare a Maturin (luogo della partita) con un volo diretto, dobbiamo fare scalo in territorio americano per arrivare in Venezuela e sarà impossibile viaggiare con questo clima. La cosa più importante è la salute della gente».

Scaloni, un rischio per l’Argentina e Lautaro Martinez

POSSIBILITÀ – Lautaro Martinez è tra i giocatori convocati dal ct dell’Argentina e si attendono novità relative alla partita di qualificazioni per i Mondiali. Un ulteriore slittamento del volo non aiuterebbe la squadra albiceleste a disputare la gara che la attende all’Estadio Monumental.