Scaloni: «Lautaro Martinez miglior goleador? È normale! Siamo tranquilli»

Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa. Il Commissario Tecnico dell’Argentina, tra i vari temi toccati, si è soffermato anche sull’assenza di Lautaro Martinez a causa della positività al COVID-19.

ASSENZA – Lionel Scaloni ha fatto il punto sulla mancanza di Lautaro Martinez (causa COVID-19) in questa sosta: «Lautaro è il giocatore ad aver segnato di più in questo ciclo perché è sempre stato il nostro numero 9. Mi sembra una cosa normale. La squadra sta bene anche a livello di gol. Abbiamo diverse opzioni per sostituirlo, qualcuno più esterno, qualcuno più attaccante. Ma non siamo preoccupati. Siamo a posto così e siamo tranquilli con i sostituti che abbiamo a disposizione. È l’occasione per altri giocatori di fare bene e speriamo che sia così».