Scaloni: «Lautaro Martinez a secco con l’Argentina? Segna con l’Inter! Col Brasile…»

Scaloni in conferenza stampa torna a parlare della sconfitta dell’Argentina contro l’Uruguay e, di conseguenza, dei possibili cambi di formazione in vista della sfida contro il Brasile. Tra questi, anche Lautaro Martinez, che dovrebbe giocare titolare al centro dell’attacco.

DATO CHE CONTA POCO – Lionel Scaloni risponde a una domanda legata al numero di gol segnati dall’attaccante dell’Inter in Nazionale: «Lautaro Martinez da un po’ non segna con noi? Non sono un grande fan delle statistiche, anche perché lui già segna spesso con il suo club. È una statistica che non conta tanto, questo non mi preoccupa. Quello che mi preoccupa, piuttosto, è decidere tra lui e Julian Alvarez».

SFIDA IMPORTANTE – Contro il Brasile ci saranno diversi cambi di formazione, Scaloni parla di questo: «Ho in mente una squadra, ma nn l’ho ancora comunicata, quindi prima dovrò parlare con i miei giocatori. Possibilità che giochi Di Maria? Sì. Ma questo vale anche per altri giocatori, qualche cambiamento ci sarà. Ci aspetta una grande partita contro un grande rivale. Dobbiamo continuare a fare bene per conquistare i tre punti».