Scaloni: «Era importate dare minuti a chi ha giocato poco. Gestite le forze»

Lionel Scaloni dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Arabia Saudita per 5-0 (vedi QUI) ha parlato della gestione delle forze di alcuni giocatori che fin qui hanno trovato pochi minuti con le rispettive Nazionali. L’esempio più palese è quello di Joaquin Correa, protagonista, tra l’altro, con la rete che ha di fatto chiuso le marcature. Solo panchina per Lautaro Martinez.

GESTIONE DELLE FORZE – Scaloni intervistato dai canali ufficiali della Nazionale albiceleste, ha commentato la vittoria per 5-0 contro l’Arabia Saudita sottolineando la gestione delle forze prima del Mondiale: «La cosa più importante è che abbiamo dato minuti ad alcuni giocatori che ne avevano poco (come per esempio Joaquin Correa, ndr). Ora dobbiamo preparare la partita contro l’Arabia Saudita. Non è stato facile giocare così vicino della Coppa del Mondo. All’intervallo abbiamo cercato di gestire i minuti di alcuni ragazzi».