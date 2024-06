Scaloni: «Carboni? Contenti della sua partita! Ho la lista convocati»

Scaloni ha parlato di Carboni in conferenza stampa al termine di Guatemala-Argentina. Il CT poi sulle convocazioni per la Copa America.

CONTENTI – Lionel Scaloni ha commentato in conferenza stampa la partita di Valentin Carboni con la maglia dell’Argentina contro Guatemala. Il fantasista di proprietà dell’Inter ancora possibilità per essere convocato a Euro 2024. Le parole del CT a tal proposito: «Cosa mi aspettavo? Quello che ha fatto. È un ragazzo giovane, con prospettive. Ha fatto una buona partita. Per lui è stato difficile a causa del contesto e contro un avversario difficile. Siamo contenti della sua prestazione. Può contribuire ad aiutarci. Vedremo se arriverà o meno alla fine la convocazione».

Carboni e la lista convocati per la Copa America? Così Scaloni

LISTA CONVOCATI – Poi Scaloni non si sbilancia: «Li ho ma non gliel’ho ancora detto. Lo sapranno più tardi. Prendiamo decisioni in base a ciò che vediamo nelle partite e negli allenamenti, alle sensazioni e alle esigenze della squadra. Altrimenti l’elenco sarebbe stato diverso. Abbiamo avuto non poche complicazioni e la decisione passa sempre per il meglio per la squadra. La lista pensa sempre ai migliori. Ci sono ragazzi esclusi che avrebbero potuto esserci. Per fortuna stanno tutti bene e le decisioni si basano su quello che abbiamo visto in allenamenti e partite».