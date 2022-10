Satriano si gioca le chance Mondiale: tra i pre-convocati dell’Uruguay

Martin Satriano si gioca le sue carte per volare in Qatar in occasione del Mondiale. L’attaccante di proprietà dell’Inter – ora in campo in Juventus-Empoli – è infatti nella lista dei pre-convocati dell’Uruguay.

CHANCE – Ottima notizia oggi per Martin Satriano, inserito nella lista dei pre-convocati dell’Uruguay per il Mondiale in Qatar. L’attaccante dell’Inter sta proseguendo nella sua crescita e, dopo l’esordio arrivato durante l’ultima sosta per le Nazionali, è stato tenuto in considerazione dal Commissario Tecnico Diego Alonso per quella che è, senza ombra di dubbio, la più importanze competizione calcistica esistente. Ora è il suo turno di giocarsi al meglio le sue possibilità.