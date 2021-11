Sanchez: «Vittoria Cile? Grande sforzo dei compagni! Era difficile»

Sanchez premiato come figura del partido in Paraguay-Cile 0-1 di stanotte (vedi articolo). Al termine della partita l’attaccante dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni, dopo aver propiziato l’autogol.

LA SODDISFAZIONE – Terza vittoria consecutiva per il Cile, passato 0-1 ad Asuncion contro il Paraguay. Alexis Sanchez è felice: «Abbiamo vinto per lo sforzo dei compagni, come tutti sanno è difficile giocare qui per il campo e per i giocatori che loro hanno in rosa. Per questo, a livello personale, vado via contento con la squadra per il risultato. Siamo rimasti concentrati per tutti i novantacinque minuti di gara, questo riflette lo sforzo che abbiamo fatto in allenamento in questi giorni».

Fonte: latercera.com – Jorge Sanchez Leiva