Sanchez tuona: «Campionato cileno si ferma 3 mesi, un disastro!»

Sanchez tuona contro il Cile e la federazione del suo Paese. La Roja sta avendo diverse difficoltà, ad oggi ha solamente cinque punti in classifica.

ATTACCO − Alexis Sanchez dal Cile attacca anche la federazione e gli addetti ai lavori: «Bisogna capire, studiare e vivere il calcio. Non sappiamo cosa sia il calcio. Arrivo e ci sono giocatori che non giocano da tre mesi, perché il Campionato Nazionale si ferma. Come potrò competere con loro? Io ho giocato e loro no. È molto difficile. Come Paese, l’organizzazione non è molto buona. Dobbiamo capire e avere conoscenza di come farlo. Siate giornalisti, ex giocatori che parlano, alcuni contribuiscono e altri no. Il campionato cileno non può essere fermo per tre mesi. Arrivo qui, chiedo e mi dicono che è un disastro».