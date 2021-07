Sanchez si è infortunato poco meno di un mese fa e ha saltato tutta la prima fase di Copa América. Domani notte però è pronto per l’esordio nel torneo, in occasione del quarto Brasile-Cile.

CE LA FA! – Alexis Sanchez è vicino al ritorno in campo, e pure da titolare. L’attaccante dell’Inter, che si era procurato un infortunio muscolare alla vigilia dell’inizio della Copa América, ha saltato tutta la prima fase. Nell’allenamento andato in scena poco fa in Brasile, come riporta La Tercera, Sanchez ha svolto la seduta con i compagni e il commissario tecnico Martin Lasarte l’ha provato fra i titolari. Brasile-Cile si giocherà nella notte italiana fra venerdì e sabato, alle 2, per i quarti di finale di Copa América. Con lui, ovviamente, ci sarà anche Arturo Vidal nonostante una prima fase non certo eccezionale come rendimento. Sanchez, inoltre, cambia numero di maglia: passa dalla sua storica 7 alla numero 10.