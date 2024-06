Sanchez non fa gol col Cile, ma per lui premio in Copa América

Sanchez ha giocato stanotte in Perù-Cile, prima partita per lui nel Gruppo A di Copa América. L’attaccante che fino al 30 giugno sarà dell’Inter non ha segnato e il match è finito 0-0, ma ha comunque ricevuto un premio.

RETI INVIOLATE – Dopo la vittoria dell’Argentina per 2-0 col Canada, con gol di Lautaro Martinez, in Copa América la seconda partita del Gruppo A vede il pareggio per 0-0 fra Perù e Cile. Niente di fatto all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, dove le due squadre si sono annullate. Per Alexis Sanchez novanta minuti in campo e un’ammonizione al 79′.

Sanchez in campo esce da Perù-Cile… con un premio

LA PREFERENZA – Dalla CONMEBOL arriva un riconoscimento per il giocatore dell’Inter, o meglio che all’Inter sarà fino al 30 giugno perché poi gli scade il contratto. Va proprio a Sanchez il Superior Player of the Match Michelob ULTRA, ossia il premio di migliore in campo della partita. Nell’altro match del girone, Argentina-Canada, era andato a Julian Alvarez. Nel prossimo turno, il Canada di Tajon Buchanan giocherà contro il Perù alle 24 della notte fra martedì 25 e mercoledì 26, mentre il Cile e l’Argentina si affronteranno quando in Italia saranno le 3 di notte.