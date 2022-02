Sanchez, niente riposo: titolare nella sfida decisiva con la Bolivia

Alle ore 21.00 italiane avrà luogo la sfida tra Cile e Bolivia, decisiva per le sorti della Roja in ottica qualificazione al Mondiale. Alexis Sanchez sarà regolarmente in campo, prima di rientrare a Milano e all’Inter.

TITOLARE – Dita incrociate in vista di Inter-Milan: alle 21.00 di questa sera, infatti, Alexis Sanchez sarà regolarmente in campo da titolare nella sfida tra Cile e Bolivia. Una partita importantissima per le sorti della Roja in vista della qualificazione al Mondiale.