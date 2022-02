Sanchez, golazo su punizione! Cile avanti al 14′

Non si ferma il magic moment di Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla, questa volta, ha timbrato il cartellino con la maglia del Cile, non con quella dell’Inter. L’attaccante è infatti in questo momento in campo con la sua selezione contro la Bolivia e ha sbloccato il match con una perla.

GOLAZO – Eh amigo, i campeones sono così. Aveva detto dopo il gol al 121′ contro la Juventus in Supercoppa Italiana. E ora Sanchez lo ha fatto di nuovo. Il Nino Maravilla ha infatti sbloccato la gara del suo Cile contro la Bolivia al 14′ con una perla su punizione dai 25 metri. Decentrato sulla sinistra, da punizione il cileno ha disegnato una parabola imprendibile che si è infilata alle spalle del portiere Lampe.