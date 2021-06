Sanchez, gol in Argentina-Cile! Lautaro Martinez prende rigore col VAR

Sanchez ha fissato il definitivo 1-1 di Argentina-Cile. Una partita che, almeno per quanto riguarda i due giocatori dell’Inter, ha dato buone sensazioni perché Lautaro Martinez ha guadagnato il rigore del momentaneo vantaggio.

BOTTA E RISPOSTA – Finisce 1-1 a Santiago del Estero la partita fra Argentina e Cile per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Dopo venti minuti filtrante per Lautaro Martinez, bravo ad anticipare Guillermo Maripan che lo travolge colpendolo sulla caviglia senza mai prendere il pallone: è rigore netto, ma l’arbitro fa proseguire. Per fortuna dell’attaccante dell’Inter c’è il VAR, che dopo due minuti d’attesa porta alla review e all’inevitabile tiro dal dischetto. Trasforma con freddezza Lionel Messi, che spiazza Claudio Bravo: 1-0 al 24′. Il Cile pareggia dodici minuti dopo, con l’altro nerazzurro in campo: Alexis Sanchez. Il numero 7 in tap-in a porta vuota mette in rete nell’area piccola, dopo una punizione di Charles Aranguiz sul secondo palo per l’intervento in scivolata di Gary Medel. Nel recupero del primo tempo a un passo dalla doppietta Messi: punizione destinata all’angolino, prodigio di Bravo. Da posizione identica, sempre su calcio piazzato, Messi ha un’altra opportunità a dieci minuti dalla fine ma scheggia la traversa. Poco dopo Lautaro Martinez non arriva in scivolata su cross del debuttante Julian Alvarez. Argentina-Cile 1-1, la Seleccion va a -1 dal Brasile primo (giocherà domani) mentre la Roja resta sesta.