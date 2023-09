Sanchez ancora fuori col Cile. Motivo legato al sangue – Sky

Alexis Sanchez non disputerà la partita contro la Colombia ma non per un guaio muscolare. Le condizioni del calciatore vengono spiegate da Sky Sport.

OUT – Alexis Sanchez salterà entrambe le partite della sua nazionale. Il Cile di Eduardo Berizzo dovrà fare a meno del calciatore più forte a disposizione. L’attaccante dell’Inter ha fatto riscontrare un problema di anemia. Il livello di emoglobina nel sangue sarebbe più basso del previsto, perciò Sanchez precauzionalmente non giocherà né questa notte contro l’Uruguay né il 13 settembre con la Colombia del compagno nerazzurro Juan Cuadrado. Sul rientro a Milano non ci sono ancora notizie.