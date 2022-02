Sanchez: «Doppietta col Cile? Passo importante a livello personale»

Sanchez uomo chiave di Bolivia-Cile di stasera, con la doppietta che ha permesso alla Roja di sbancare La Paz (vedi articolo). Intervistato al termine della partita, l’attaccante nerazzurro ha commentato il 2-3.

IL PROTAGONISTA – Ecco come Alexis Sanchez si è espresso dopo aver deciso Bolivia-Cile 2-3: «Prima di tutto sono contento per i miei compagni, perché hanno dato tutto in campo. Sono stati ricompensati per lo sforzo. Volevamo vincere, ma questo non finisce: abbiamo due o tre partite da qui alla fine, era fondamentale vincere a La Paz. Sono molto felice per i due gol, perché hanno aiutato la squadra: è un passo molto importante a livello personale e di gruppo. Un giudizio su Ben Brereton? Ha dato un apporto importante, con energia: quello che mancava alla nazionale. Il portiere Brayan Cortés? Ha respinto palloni importanti. Sono molto contento per i due gol e anche per la squadra».