Sanchez crolla col suo Cile in Venezuela! ‘Follia’ di un compagno

Il Cile di Sanchez ha perso 3-0 contro il Venezuela in trasferta. L’interista ha giocato tutta la partita, ma è stata decisiva anche la sciocchezza di Nunez

TRACOLLO − A Maturin il Cile di Alexis Sanchez è ospite del Venezuela, in un match già molto importante nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026. La Roja è reduce dal successo in casa contro il Perù, mentre la nazionale di casa ha ottenuto un prestigioso pareggio contro il Brasile in trasferta. La prima palla-gol del match è degli ospiti, che colpiscono il palo con Loyola dopo 10′. Al 29′ è proprio Sanchez a rendersi pericoloso. L’attaccante dell’Inter si libera bene in area, ma non riesce a trovare il gol per pochissimo. Ma da qui in avanti, il Cile si spegne. Allo scadere del primo tempo Soteldo sblocca il match, ribadendo in rete un ottimo suggerimento di Martinez. Nella ripresa, dopo un quarto d’ora di equilibrio, la partita del Cile si complica ulteriormente: follia di Nunez, che entra ad inizio secondo tempo per Aranguiz e nel giro di un minuto prende due gialli e si fa espellere. Berizzo si scopre e il Venezuela dilaga. Al 72′ è Rondon a raddoppiare e al 79′ Machis, cala il tris. Sconfitta pesante per Sanchez e compagni.