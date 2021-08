Sanchez, il Cile si arrende: non convocato! Per Vidal tre partite con rischio

Sanchez non figura tra i convocati del Cile per le partite di qualificazione a settembre, e questa è una notizia grossa visto che più volte dal suo Paese speravano di averlo. C’è Vidal, che dovrà giocare tre partite rischiando di saltare Sampdoria-Inter al rientro.

NIENTE CHIAMATA! – Alexis Sanchez non figura tra i convocati del Cile per la tripla serie di partite di qualificazione ai Mondiali della sua nazionale a settembre. La Roja giocherà la notte fra giovedì 2 e venerdì 3 settembre (alle 3 italiane) col Brasile in casa, domenica 5 alle 23 in casa dell’Ecuador e nella notte fra giovedì 9 e venerdì 10 (all’1, tutti orari italiani) in casa della Colombia. C’è Arturo Vidal, che proprio per quest’ultima partita rischia di non tornare in tempo per Sampdoria-Inter (la prossima settimana si conoscerà il calendario). Per Sanchez quindi recupero dall’infortunio non completato, dopo che proprio in Cile si auguravano di averlo (vedi articolo). Da capire quando Sanchez potrà tornare a giocare con l’Inter, visto che ora durante la sosta rimarrà a Milano.

CILE – I CONVOCATI PER SETTEMBRE

Gabriel Arias – Racing (Argentina)

Claudio Bravo – Betis (Spagna)

Gabriel Castellon – Huachipato (Cile)

Tomas Alarcon – Cadiz (Spagna)

Marcelo Allende – Club Alético Torque (Uruguay)

Charles Aranguiz – Bayer Leverkusen (Alemania)

Claudio Baeza – Toluca (Messico)

Ben Brereton Diaz – Blackburn Rovers (Inghilterra)

Nicolas Diaz – Mazatlán (Messico)

Paulo Diaz – River Plate (Argentina)

Pablo Galdames – svincolato

Mauricio Isla – Flamengo (Brasile)

Luis Jiménez – Palestino (Cile)

Guillermo Maripan – Monaco (Francia)

Gary Medel – Bologna (Italia)

Eugenio Mena – Racing (Argentina)

Jean Meneses – Leon (Messico)

Ivan Morales – Colo Colo (Cile)

Marcelino Nunez – Universidad Catolica

Carlos Palacios – Internacional (Brasile)

Erick Pulgar – Fiorentina (Italia)

Robbie Robinson – Inter Miami (Stati Uniti)

Enzo Roco – Elche (Spagna)

Francisco Sierralta – Watford (Inglaterra)

Diego Valdés – Santos Laguna (Messico)

Eduardo Vargas – Atlético Mineiro (Brasile)

Sebastian Vegas – Monterrey (Messico)

Arturo Vidal – Inter (Italia)