Sanchez, buona notizia dal Cile ma irritazione Inter resta: il motivo

Ci sarebbe una certa irritazione da parte dell’Inter per il comportamento dell’attaccante cileno, Alexis Sanchez.

BUONA NOTIZIA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, sabato Alexis Sanchez si è regolarmente allenato con il Cile e scenderà in campo per una parte di partita contro la Colombia. Una buona notizia per la squadra nerazzurra, che potrà contare sull’attaccante anche in Inter-Milan, derby dove comincerà dalla panchina.

IRRITAZIONE – Tuttavia questa notizia non toglierà una certa irritazione da parte dell’Inter per il comportamento del cileno, a cui era stato fortemente suggerito di andare in Nazionale, così da rimanere a Milano al fine di recuperare, anche dal punto di vista della condizione fisica.

PARTENZA – I dirigenti del club nerazzurro avevano parlato a lungo con l’attaccante, spiegandogli che sarebbe stato meglio rimanere ad Appiano. La società aveva contattato lo staff medico cileno e i dirigenti della federazione, ma non aveva trovato aperture. Ma in particolare non aveva trovato la sponda dell’attaccante, il quale ha deciso di partire anche se con un giorno più tardi rispetto ai compagni.

Fonte: SportMediaset.it