Sanchez: «Argentina-Cile difficile, volevamo vincere! Ora testa alla Bolivia»

Alexis Sanchez, autore del gol del pareggio questa notte in Argentina-Cile (Qualificazione Mondiali 2022, QUI gli highlights), intervistato da La Tercera ha commentato la partita.

CRESCITA – Alexis Sanchez è stato ancora una volta uno dei positivi del Cile, il migliore in campo contro l’Argentina – terminata 1-1 -, per la partita di qualificazione al Mondiale 2022. Queste le sue parole al termine della partita: «L’Argentina è una grande rivale in tutto il mondo. Siamo contenti del sorteggio, ma avremmo voluto vincere, come sempre. Sono felcie per i miei compagni, soprattutto per gli esordienti. Ora testa alla Bolivia, altra sfida difficile. Questa partita ci farà crescere, serve per imparare, per dare fiducia ai giocatori più giovani che stanno arrivando, ma anche ai veterani. Il mio gol? Non avevo mai segnato all’Argentina, questo mi rende felice».