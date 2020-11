Rueda (ct Cile): “Vidal leader, Ã¨ un esempio in campo con la sua esperienza”

Rueda (ct Cile): “Vidal leader, è un esempio in campo con la sua esperienza”

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Reinaldo Rueda in conferenza stampa dopo la vittoria del Cile sul Perù ha elogiato Arturo Vidal come elemento centrale per esperienza.

ESPERIENZA FONDAMENTALE – Dopo la vittoria per 2-0 sul Perù il ct Rueda ha elogiato Vidal, protagonista assoluto con una doppietta: “La nobiltà di Arturo Vidal per noi è un esempio in campo. Ha portato la fascia da capitano da vero leader. I compagni lo rispettano per quello che ha fatto in carriera e per le sue qualità umane. Mostra sempre la sua passione per la nazionale, per il Cile. In partite così sono importanti questi esempi. Giocatori come lui e Bravo hanno difeso la maglia per anni, in tante partite, con orgoglio, decoro, onori. Dobbiamo sempre applaudirli per la loro personalità”.