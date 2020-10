Rueda (CT Cile): “Critica Sanchez? Non sottovalutiamo i giovani. Gol nel recupero…”

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Reinaldo Rueda dopo Cile-Colombia 2-2, in conferenza stampa tra le altre cose ha parlato anche delle parole di Alexis Sanchez (vedi QUI) al termine del match, molto critico nei confronti dei nuovi giovani.

CAMBIO GENERAZIONALE – Rueda commenta le parole di Alexis Sanchez in conferenza stampa dopo Cile-Colombia: «Parole Sanchez? Non dobbiamo perdere la fiducia, sono partite difficili. Penso che forse queste due partite dove abbiamo subito un gol nei minuti di recupero è a causa del momento che alcuni dei nostri giocatori stanno vivendo oggi. Dalla precedente partita con l’Uruguay ho detto che non possiamo sottovalutare i giovani che sono in proiezione».

Fonte: La Tercera.