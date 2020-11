Rueda (CT Cile): “Convocati? Parleremo con tutti i loro club”

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez e Arturo Vidal Cile

Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha annunciato come procederà per la pubblicazione della lista dei convocati del Cile per le prossime partite contro Perù e Venezuela. Inter interessata visti i nomi di Sanchez e Vidal

PARLEREMO COI CLUB – Rueda promette un confronto con i club, ma pare scontato che Sanchez e Vidal dovranno raggiungere il ritiro della Nazionale: «E’ interessante quanto abbiamo fatto nella riunione di oggi, c’è stato un grande lavoro amministrativo e logistico. Abbiamo visto cosa è fattibile per avere notizie sui giocatori dai loro club e dai loro settori medici».

fonte: encancha.cl