Rueda (CT Cile): “Sanchez due anni traumatici, servono partite. Vidal…”

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Colombia, in programma domani notte alle 2.30 (ora italiana) a Santiago de Chile. Inevitabili le domande su Sanchez e Vidal, i due giocatori dell’Inter a sua disposizione.

QUESTIONE DI FORMA – Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, parla del valore dei suoi leader e del loro stato di forma: «Alexis Sanchez è un caso eccezionale, per tutto quello che ha vissuto. Ha avuto due anni traumatici, la forma si ritrova dopo quindici-venti partite. Si può vedere solo sulla distanza, adesso torna al suo club e può avere altre occasioni per giocare. La sua migliore versione è quella dell’Arsenal, o del Barcellona, al Manchester United non ha potuto. All’Inter non è ancora riuscito a fare una ventina di partite di seguito, anche per gli infortuni (da ricordare che quello lungo arrivò proprio col Cile e in un’amichevole, ndr), ma lui è un giocatore speciale che ha la maglia del Cile sulla pelle. Arturo Vidal ha dimostrato grande carattere, è sempre stato un giocatore di successo. Lo dimostra quello che ha vinto durante la sua carriera. Può giocare in tante posizioni, è polivalente e questo è molto positivo».