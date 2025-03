Retegui infortunato, tegola per Spalletti: chance per uno dell’Inter?

Guai per l’Italia di Luciano Spalletti: Mateo Retegui si è infortunato. L’assenza dell’attaccante potrebbe fornire qualche chance in più a un giocatore dell’Inter.

TEGOLA AZZURRA – Da Appiano Gentile, diventato per qualche giorno il quartier generale degli azzurri, arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. Mateo Retegui è infortunato, come risulta dagli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport 24. L’attaccante dell’Atalanta, reduce dall’impegno di campionato contro l’Inter, nella giornata di ieri ha svolto regolarmente e integralmente il primo allenamento in vista di Italia-Germania. Probabilmente, però, nel corso della serata sono subentrati dei problemi fisici per Retegui, che questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali.

Retegui infortunato, cosa cambia per la quota Inter di Spalletti?

I RISVOLTI – L’esito degli approfondimenti medici registra un risentimento muscolare alla coscia destra. Per via dell’infortunio, dunque, il calciatore non sarà disponibile per entrambi gli impegni dell’Italia. Pertanto, Retegui lascerà Appiano Gentile nel corso della giornata odierna e tornerà dall’Atalanta per svolgere le terapie richieste. Con l’infortunio di Retegui il CT Luciano Spalletti deve pensare a un’alternativa per la sfida all’Inghilterra di domani sera. Tra le possibilità c’è quella di chiamare un nuovo azzurro in ritiro, oppure quella di sfruttare i calciatori a disposizione. Come spiega Peppe Di Stefano: «C’è anche Lucca come possibile alternativa, Raspadori e il sotto punta lo può fare anche Daniel Maldini. E poi anche Frattesi può giocare in quel ruolo». Dunque, col forfait di Retegui sembra che per un calciatore dell’Inter possano aumentare le chance di trovare spazio.