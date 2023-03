Retegui gol al debutto: «Contento per l’esordio! Ma volevamo vincere»

Mateo Retegui, attaccante italo-argentino convocato da Roberto Mancini e in gol al debutto in Italia-Inghilterra 1-2, dopo la partita intervistato su Rai 1 si è detto soddisfatto per il gol, ma rammaricato per il gol. L’attaccante in Serie A piace particolarmente anche all’Inter.

ESORDIO – Mateo Retegui è felice per il gol al debutto con l’Italia, anche non è bastato per evitare la sconfitta: «Sono triste per la sconfitta, ma molto contento per esordire con questa maglia di questo Paese. Per la mia famiglia e per me è un orgoglio rappresentare questi colori. Mi sarebbe piaciuto che fosse un esordio con una vittoria, ma dobbiamo lavorare per correggere gli errori e vincere la prossima. I compagni mi hanno trattato bene da quando mi sono unito al gruppo, mi hanno dato fiducia e sono contento di essere qui con loro. Ci sarebbe piaciuto vincere per dare una gioia ai tifosi, ma ce ne andiamo tristi. Un gol che mi serve per prendere fiducia. Mi sarebbe piaciuto vincere che è la cosa più importante».