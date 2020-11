Repubblica Ceca-Slovacchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Skriniar

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Alle 20.45 andrà in scena Repubblica Ceca-Slovacchia, ultima partita della Lega B di UEFA Nations League. Milan Skriniar in campo dal primo minuto, per aiutare la sua nazionale a evitare la retrocessione in Lega C.

SFIDA IMPORTANTE – Repubblica Ceca-Slovacchia è sicuramente una partita con molto in palio. Per i primi, la possibilità di essere promossi in Lega A. Per i secondi, la possibilità di evitare la retrocessione in Lega C. Milan Skriniar sarà chiamato ad aiutare i suoi a raggiungere l’obiettivo “salvezza”. Il difensore dell’Inter è stato infatti scelto per scendere in campo dal primo minuto, formando la coppia di difesa al fianco di Gyomber.