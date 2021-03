Repubblica Ceca-Belgio, Martinez cambia qualcosa ma non Lukaku

Repubblica Ceca-Belgio, nel gruppo E è subito testa a testa per il primo posto del girone dopo le vittorie di entrambe le squadre rispettivamente contro Estonia e Galles. Martinez difficilmente non farà a meno di Romelu Lukaku.

LE ULTIME – Repubblica Ceca-Belgio, i padroni di casa forti delle sei reti rifilate all’Estonia, ospitano il Belgio allenato da Roberto Martínez. Il tecnico spagnolo punta solamente alla vittoria, con una formazione ultra-offensiva schierata con suo classico 3-4-3. Rispetto l’ultima partita, potrebbe cambiare qualcosa, in particolare in difesa, con uno tra Denayer e Vermaelen titolare al centro della difesa, completando così il reparto con Alderweireld e Vertonghen. In attacco invece confermato l’attacco con Dries Mertens, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, punta di diamanta dei diavoli. Di seguito la probabile formazione della squadra ospite

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; De Bruyne, Lukaku, Mertens.