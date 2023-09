Repubblica Ceca-Albania, arriva la prima gioia per Asllani!

Questa sarà la prima serata delle partite per le qualificazioni agli Europei dell’estate del 2024. Scenderà in campo anche l’Albania di Kristjan Asllani contro la Repubblica Ceca. La notizia per l’Inter.

TITOLARE – Finalmente Kristjan Asllani giocherà una partita dal primo minuto. Il calciatore dell’Inter ritrova una maglia da titolare con la sua Albania che tornerà in campo contro la Repubblica Ceca in trasferta. Un’eventuale vittoria porterebbe la nazionale del centrocampista nerazzurro addirittura al primo posto del gruppo E delle qualificazioni per gli Europei del 2024. Queste sono le formazioni ufficiali della partita.

Repubblica Ceca (3-4-3): Pavlenka; Krejci, Brabec, Holes; Provod, Kral, Soucek, Coufal; Cvancara, Kuchta, Cerny.

Albania (4-4-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asani, Bajrami, Asllani; Cikalleshi, Seferi.