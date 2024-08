Rangnick (CT Austria): «Ritiro Arnautovic? Ci ho parlato, la reazione»

Arnautovic è tra i convocati dell’Austria per le due partite di UEFA Nations League che apriranno il mese di settembre, durante la sosta per le nazionali. Il commissario tecnico Rangnick, in conferenza stampa, segnala la questione legata all’attaccante dell’Inter.

LA POSIZIONE – Dopo gli Europei si pensava che per Marko Arnautovic potesse essere finita l’esperienza con l’Austria. Invece, nelle recenti convocazioni diramate due giorni fa, l’attaccante dell’Inter figura regolarmente fra i nomi scelti da Ralf Rangnick. La sua nazionale giocherà in UEFA Nations League venerdì 6 alle 20.45 in casa della Slovenia e lunedì 9 alla stessa ora in casa della Norvegia. Il commissario tecnico Ralf Rangnick, nella conferenza stampa di presentazione dei due impegni, ha parlato anche dell’attaccante nerazzurro.

Rangnick esclude un immediato ritiro di Arnautovic dall’Austria

CONTINUA – Come detto, Arnautovic è fra i convocati per settembre. Interrogato sulla possibilità di un ritiro, Rangnick ha voluto chiarire qual è la reale posizione dell’attaccante dell’Inter: «Sono in contatto regolare con i miei giocatori e ho appena parlato al telefono con Marko. Non mi ha mai dato nessun accenno su un suo addio alla nazionale. Quindi era chiaro che, per me, avrebbe di nuovo ricevuto una convocazione e l’avrebbe accettata».