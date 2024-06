Rangnick: «Arnautovic? Chi parla 6 lingue?! Può fare la differenza»

Rangnick elogia in conferenza stampa Marko Arnautovic. L’attaccante, sottolinea il CT dell’Austria, è anche molto intelligente.

INTELLIGENTE – Ralf Rangnick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Austria-Olanda, così come Marko Arnautovic. Il CT austriaco elogia l’attaccante dell’Inter: «Arnautovic titolare? Del tutto possibile! Se è in forma può fare la differenza. Parla pure in olandese? Questo dimostra tanto della sua intelligenza. Non riesco a pensare a molti giocatori che parlino sei lingue. Io ne parlo due e mezzo con lo svevo, il tedesco standard, l’austriaco e l’inglese. Mondiale 2026? Se Pepe gioca l’Europeo qui all’età di 41 anni, perché Marko non dovrebbe giocare il Mondiale tra due anni all’età di 37 anni».