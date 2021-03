Radu spettatore dalla panchina nella sconfitta della sua Romania

Come anticipato nel momento dell’ufficialità delle formazioni (vedi articolo), Ionut Radu anche questa sera è rimasto in panchina alle spalle del portiere titolare Nita, nella partita che ha visto la sua Romania perdere 3-2 contro l’Armenia.

PAREGGIO E PANCHINA – Solo panchina anche questa sera per Ionut Radu, che ha visto la sua Romania perdere contro l’Armenia per 3-2, dopo la sconfitta per 0-1 contro la Germania. Tre i gol presi dal portiere titolare Nita, tutti nel secondo tempo. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, al cui gol però risponde Cicaldau con una doppietta. Poi l’espulsione dell’ex Inter George Puscas, che dà il via alla rimonta degli armeni, concretizzatasi nel finale grazie a un rigore battuto e segnato da Barseghyan.