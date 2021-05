Radu costretto a saltare la nazionale: la Romania annuncia forfait e motivo

Radu non potrà prendere parte alle amichevoli della nazionale, nonostante sia stato incluso in una lista preliminare della Romania uscita la scorsa settimana. Il commissario tecnico Radoi non ha inserito il portiere dell’Inter nei convocati, e la federazione ha spiegato il motivo. Di seguito lista e spiegazione, le partite sono contro Gibilterra (2 giugno) e Inghilterra (6 giugno).

ROMANIA – I CONVOCATI DI RADOI

Portieri: Florin Nita (Sparta Praga), Florin Iacob (UTA Arad), Andrei Vlad (FCSB);

Difensori: Ionut Nedelcearu (AEK), Vlad Chiriches (Sassuolo), Cristi Ganea (Aris Salonicco), Adrian Rus (Fehervar), Deian Sorescu (Dinamo Bucarest), Tiberiu Capus (Chindia Targoviste), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burca (CFR Cluj);

Centrocampisti: Razvan Marin (Cagliari), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K.), Alexandru Baluta (Akademia Puskas), Constantin Budescu (Damac), Adrian Paun (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Florin Tanase (FCSB), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova);

Attaccanti: Claudiu Keseru (Ludogorets), Denis Alibec (Kayserispor), Andrei Ivan (Universitatea Craiova).

La federazione rumena ha segnalato come sei giocatori non possono rispondere alla convocazione per “motivi medici”, non precisati. Si tratta di Ionut Andrei Radu, Alin Tosca, Valentin Mihaila, Dennis Man, George Puscas e Florin Andone.