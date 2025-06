Qualificazioni Mondiali, l’Iran cade a Doha: il Qatar vince 1-0. Taremi in campo

Sconfitta senza troppe conseguenze per l’Iran di Mehdi Taremi, già aritmeticamente qualificato al prossimo Mondiale, ma costretto ad arrendersi per 1-0 al Qatar nella sfida di Doha valida per le qualificazioni.

SCONFITTA – A decidere il match è la rete firmata al 41′ del primo tempo da Pedro Miguel, bravo a sfruttare un’azione ben orchestrata sulla destra e a battere il portiere iraniano con un preciso colpo di testa. Un episodio che ha indirizzato la gara, ma a pesare sul risultato è stata anche l’espulsione al 35′ di Mohammadi, che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica per oltre un’ora. Il cartellino rosso, arrivato per un intervento in ritardo a centrocampo, ha spezzato l’equilibrio e permesso ai padroni di casa di prendere il controllo delle operazioni. Nonostante l’uomo in meno, l’Iran ha provato a reagire, ma con scarsa incisività. Mehdi Taremi, schierato titolare al centro dell’attacco e rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ha faticato a rendersi pericoloso, ben controllato dalla retroguardia qatariota. Il centravanti dell’Inter è apparso isolato, poco servito e spesso costretto ad abbassarsi per toccare palla, senza però riuscire a cambiare il corso della gara.

Qatar, vittoria contro l’Iran! Taremi non esalta

– Per il Qatar, si tratta di una vittoria prestigiosa, utile per il morale e per tenere accese le speranze di qualificazione. L’Iran, dal canto suo, può archiviare serenamente la sconfitta, forte della certezza di aver già staccato il pass per il prossimo Mondiale. Il selezionatore iraniano potrà ora concentrarsi sul perfezionare gli automatismi della squadra e sulla gestione delle forze in vista della rassegna iridata.