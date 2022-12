Zanetti in tribuna a tifare con gli ex Inter ma trauma Argentina al 101’!

Pazzesco epilogo in Olanda-Argentina con gli Orange che pareggiano all’ultimo secondo chiudendo i tempi regolamentari sul 2-2. Anche Zanetti con altri ex Inter in tribuna a tifare, attoniti dopo il clamoroso pari

FESTA E TRAUMA − A seguire il pazzo Olanda-Argentina, quarto di finale del Mondiale, anche Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter in tribuna insieme alla famiglia, Esteban Cambiasso ed Hernan Crespo. Festa grande e cori almeno fino al 99esimo minuto, ovvero fin quando la Seleccion conduceva 2-1 contro gli Orange. Ma la felicità di Pupi e amici è stata smorzata clamorosamente all’ultimo secondo di recupero dal pareggio di Weghorst. Gara ai supplementari.