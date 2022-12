Zanetti: «Ora sono più tranquillo. Messi a 1000 gare? Motivo d’orgoglio»

Javier Zanetti, leggenda dell’Inter e vicepresidente, sta tifando la sua Argentina al Mondiale. Pupi ha parlato così della nazionale albiceleste e del suo simbolo, Messi

ORGOGLIO − Pupi Zanetti, vice presidente dell’Inter, è stato intercettato dai microfoni di Olé: «Sono contento, più tranquillo ora che siamo agli ottavi. Mi sono sempre sentito orgoglioso di vestire la maglia del nostro Paese. Messi arriverà a 1000 partite? Per me quello che sta facendo Leo è motivo di orgoglio. Ho avuto modo di giocare 1.114 partite ufficiali, so cosa significa. Quando sono arrivato a 1.000 ero molto felice e immagino che Leo sarà lo stesso, al di là del fatto che sicuramente penserà più alla partita che a questo traguardo personale. Leo se lo merita tutto. Sta facendo una carriera straordinaria e mi rende molto felice che possa raggiungere questo obiettivo. L’ho visto quando ha iniziato con noi in Nazionale e non sono sorpreso da tutti i record raggiunti».