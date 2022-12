Zanetti: «Incertezza sui Mondiali ma che atmosfera! Ronaldo un grande»

Zanetti ha completato il suo lungo intervento a ESPN in Argentina. Dopo aver parlato dei giocatori dell’Inter ai Mondiali (vedi articolo) e di chi poteva finire all’Inter (vedi articolo), il vice president ha dato una visione più generale.

IL RUOLO – Javier Zanetti spiega come sta vivendo i Mondiali in Qatar: «Sono qui con la famiglia, ho i miei figli che sono grandi appassionati di calcio. L’altro giorno abbiamo fatto una foto con Roger Milla e ho spiegato ai miei figli la carriera che ha fatto: sono soddisfazioni che dà il calcio. Il regolamento? C’è una ricerca permanente, di recente ha parlato Pierluigi Collina e spiegato che qui in Qatar sono aumentate di molto le telecamere. Aumentare il numero di nazionali? Stati Uniti, Canada e Messico avranno una grande sfida. Per questi Mondiali c’era tanta incertezza, per il fatto di giocarli a novembre e dicembre, ma ora stiamo vivendo una grande atmosfera».

GLI EX – Da Zanetti un gran ricordo di Ronaldo, pure lui ora in Qatar: «È una grande persona, molto simpatico. Si ferma con tutti, scherza ed è disponibile. All’Inter ha avuto infortuni gravi ma si è sempre rialzato, come lui c’è un’altra persona fenomenale dentro e fuori dal campo che è Roberto Baggio. Il gruppo? Nel 2020, quando non potevamo uscire per via della pandemia, abbiamo visto all’Inter che potevamo comunque ottenere grandi risultati. La tecnologia ha cambiato tanto nel bene e nel male, però dà tante opportunità. I Mondiali del 2030? C’è l’intenzione che l’Argentina faccia una proposta alla FIFA per ospitarli in Sud America. C’è la concorrenza di Spagna e Portogallo, ma vediamo».

IL RICORDO – Zanetti chiude ripercorrendo i due Mondiali che ha giocato: «A Leonardo Astrada (in collegamento con la trasmissione, ndr) non è capitato di giocare nel 1998, ma era uno dei migliori del gruppo. Era un giocatore di grande esperienza, è servito molto a noi. Ricordo quel gol di Mauricio Pineda contro la Croazia, incredibile, poi siamo usciti con l’Olanda. Lo spogliatoio del 2002, dopo l’eliminazione ai gironi, è il più triste che abbia visto nella mia carriera».