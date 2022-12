Zaccheroni: «Al Mondiale qualità sostenuta dalla squadra! Due fattori»

Alberto Zaccheroni, ospite della trasmissione Tutti Convocati, parla dei Mondiali in Qatar e si dice non sorpreso delle 4 squadre rimaste. L’ex allenatore dell’Inter ha sottolineato le prestazioni del Marocco, vera rivelazione del Mondiale

NON SORPRESO – Ecco le parole di Alberto Zaccheroni riguardo ai Mondiali in Qatar e in particolare sull’exploit del Marocco: «Non sono sorpreso dalle finaliste. Questo Mondiale è caratterizzato dalla qualità sostenuta dal resto della squadra. Non basta il solista. Altri due fattori hanno inciso: il recupero effettivo, che spinge le squadre a giocare fino alla fine. Poi i 5 cambi, che permettono di sostituire i giocatori di qualità con altri giocatori di qualità. Il Marocco sta facendo strada con grande intensità, non rimane bloccato con i difensori. Sono molto quadrati e ben messi in campo. Amrabat sta facendo un mondiale straordinario, raccatta tutti i palloni là in mezzo. Poi c’è entusiasmo: non hanno paura di come andrà a finire. Con il Portogallo andavano a mille. L’intensità che hanno messo in campo è superiore rispetto a quella delle squadre fino ad ora incontrate». Così l’ex allenatore dell’Inter sulla rassegna iridata, che si sta dirigendo verso la conclusione.