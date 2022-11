Vlasic: «Lukaku un aiuto per ogni squadra, con lui Belgio più pericoloso»

Vlasic sarà avversario di Lukaku in Croazia-Belgio, ultima gara del girone F in programma giovedì. L’attaccante del Torino non ha dubbi sulle qualità di Big Rom

GRANDE GIOCATORE − Nikola Vlasic segue a ruota Mario Pasalic (vedi articolo) nell’elogiare l’attaccante dell’Inter Lukaku: «Può aiutare ogni squadra e il Belgio è più pericoloso con lui, ma siamo pronti per qualsiasi situazione e faremo una buona analisi, quindi spero in un buon risultato. Problemi all’interno dello spogliatoio belga? Il nostro focus è su noi stessi, non ci riguarda, ma in ogni caso rispettiamo il Belgio». Le sue parole in conferenza stampa.