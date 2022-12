Van Marwijk sicuro: «Dumfries tra le armi dell’Olanda con la sua stazza!»

Bert Van Marwijk, dalle colonne ‘De Telegraaf‘, ha speso qualche parola sull’Olanda di van Gaal. L’ex CT si è concentrato sull’interista Dumfries, grande protagonista negli ultimi giorni

ARMI − L’ex CT Orange, van Marwijk ha detto la sua sulla squadra di van Gaal: «L’Olanda ha tante armi. Depay, Bergwijn, Gakpo e Klaassen sono ragazzi che hanno facilità nel trovare il gol. Abbiamo gente pericolosa in area come Van Dijk, Aké e lo stesso Dumfries con le loro stazze. Con la nazionale olandese, Louis van Gaal ora usa uno stile di gioco con un pressing provocatorio, come lo chiama lui. Lo chiamavamo semplicemente anti calcio. Non c’è niente di sbagliato in questo. Anzi può addirittura diventare campione del Mondo».