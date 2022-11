Van Gaal sprona l’Olanda (e Dumfries): «Ho fiducia, martedì sarà diversa»

Louis van Gaal guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la gara pareggiata dall’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (in panchina) contro l’Ecuador. Ai microfoni dell’emittente olandese NOS, il Commissario Tecnico ha analizzato la prestazione.

FIDUCIA – Louis van Gaal sprona la sua Olanda e i suoi giocatori, tra cui Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (sebbene finora non sia ancora sceso in campo). Queste le sue parole dopo il pareggio contro l’Ecuador: «Nonostante non fossimo in buona forma, abbiamo concesso poco. Penso si possa essere soddisfatti di essere riusciti a pareggiare e a essere così ancora in testa al girone. Ho fiducia nei miei giocatori e nella squadra. Martedì contro il Qatar sarà una partita completamente diversa».