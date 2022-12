Thuram, che chance! Allarme Giroud in Argentina-Francia. L’Inter osserva

In Argentina-Francia, potrebbe giocare Marcus Thuram. L’attaccante, finito nel mirino dell’Inter, ha notevoli chance di scendere in campo dal primo minuto per un problema a Giroud

CHANCE − Olivier Giroud rischia di non scendere in campo contro l’Argentina nella finale Mondiale. Il centravanti del Milan ha accusato un problema al ginocchio allarmando la nazionale transalpina. Pronto in caso di forfait il sostituto: Thuram. Il giocatore del Borussia Monchengladbach, seguitissimo dall’Inter, potrebbe dunque giocare la sua partita ad oggi più importante. Dopo i soli 67′ messi nelle gambe tra gironi e turni ad eliminazione diretta, il figlio d’arte è pronto a sfruttare l’occasione.