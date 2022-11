Tegola per il Brasile! Fuori Neymar e un difensore della Juventus

Secondo quanto riportato da Diario Olé, Neymar non sarà a disposizione del Brasile per i prossimi impegni contro Camerun e Svizzera. Oltre a lui, anche un giocatore della Juventus ha subito lo stesso problema dell’asso brasiliano

FUORI IN DUE – Neymar e Danilo saranno indisponibili per le prossime partite contro Camerun e Svizzera, valide per la fase a gironi del gruppo G del Mondiale. Stando agli esami effettuati ad entrambi, si tratta di lesione del legamento della caviglia destra per il giocatore del Psg. Anche Danilo sembra aver accusato lo stesso problema, ma la distorsione per lui riguarda la caviglia sinistra.

Fonte: Diario Olé