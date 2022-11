Strinic sicuro: «Belgio non pericoloso, Lukaku non gioca da due mesi!»

L’ex Napoli e nazionale croato Strinic ha parlato dell’imminente gara tra Croazia e Belgio, valida per il gruppo F. Red Devils non pericolosi. Le sue parole anche su Lukaku e non solo a Sportske novosti

FAVORITI − Strinic dà per spacciato il Belgio contro la Croazia: «Non vedo come il Belgio possa sorprendere la Croazia. Il calcio dà una possibilità a tutti, è vero, ma considerando quello che ha fatto nelle prime due partite, la vedo dura per loro. Semplicemente non lo vedo pericoloso. Lukaku non gioca veramente da oltre due mesi, Hazard ancora di più. De Bruyne non può farcela da solo, e Mertens è già al tramonto della sua carriera. Ci conosciamo dal Napoli, è un grande giocatore, ma l’età si fa sentire».