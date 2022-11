Senegal-Olanda, poco spettacolo. Dumfries 90′ in campo: la pagella – TS

Denzel Dumfries è sceso in campo in Senegal-Olanda, match finito col punteggio di 0-2. Di seguito la pagella dell’esterno dell’Inter secondo Tuttosport

BASSI RITMI – Senegal-Olanda si è conclusa con il punteggio di 0-2. Una partita poco esaltante e ricca di errori, risolta dalla Nazionale oranje solo nel finale, con la complicità di Mendy. Per Dumfries, esterno dell’Inter, novanta minuti in campo. Voto 6, secondo Tuttosport, per il laterale nerazzurro, protagonista di qualche sortita sulla fascia destra.