Alle 17 Senegal e Olanda scenderanno in campo nel loro esordio in questi Mondiali in Qatar. Secondo il Corriere dello Sport, dei quattro calciatori convocati dalla Serie A dagli Oranje, solo due scenderanno in capo dal primo minuto e tra questi vi è anche un giocatore in forze all’Inter. L’altro nerazzurro presente siederà invece in panchina.

UN NERAZZURRO DALL’INIZIO − Oggi pomeriggio alle 17 l’Olanda farà il suo esordio ai Mondiali in Qatar contro il Senegal. Secondo il Corriere dello Sport, dei due calciatori dell’Inter convocati dagli Oranje, solo Denzel Dumfries dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Situazione differente per Stefan de Vrij, che con ogni probabilità partirà dalla panchina insieme all’atro escluso della Serie A, il calciatore dell’Atalanta Marten de Roon. Il secondo atalantino Teun Koopmeiners dovrebbe invece essere schierato a centrocampo già dall’inizio.

LA PROBABILE FORMAZIONE − Questa la probabile formazione dell’Olanda per il Corriere dello Sport: Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, F. de Jong, Koopmeimeners, Berghuis, Blind; Gakpo, Janssen.

Fonte: Corriere dello Sport