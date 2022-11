Scaloni: «Lautaro Martinez sostituito per ragioni tattiche! Ci è andata bene»

Lionel Scaloni, al termine di Argentina-Messico 2-0, ha spiegato alla stampa la decisione di richiamare in panchina Lautaro Martinez per mettere in campo Julian Alvarez

CAMBIO − Scaloni in conferenza stampa ha spiegato la scelta di sostituire Lautaro Martinez al 63′: «Sapevamo che la partita sarebbe stata molto difficile. Il Messico si è presentato in campo con un modulo diverso da quello che ci aspettavamo. Avevamo il sospetto che potesse giocare con una linea a 5. Penso che l’abbiamo fatto bene. Il primo tempo non è stato positivo per nessuna delle due squadre. Lautaro Martinez? È uscito per una questione tattica. L’allenatore è lì per prendere decisioni. Credevamo che con Julián Álvarez avremmo potuto avere movimenti, diagonali. È andata bene, a volte va male. Questa volta è andata bene. Ma Lautaro ha comunque fatto un ottimo lavoro con Herrera».